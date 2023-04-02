Певица Валерия появилась в непотребном виде после скандала с Пригожиным

Звезда отечественной поп сцены, певица Валерия всегда выглядела моложе своего возраста.

В 54 года артистка не только внимательно следит за своей репутацией, но и старается поддерживать максимально свежую внешность.

К удивлению огромной аудитории своих подписчиков, знаменитость осмелились опубликовать в сторис фотографию из пилинг-салона.

На изображении исполнительница предстала без макияжа, а её волосы тщательно зачесаны назад и спрятаны под медицинской шапочкой.

Для многих «реальная» внешность артистки стала некоторым откровением.

Часть фолловеров, напротив, пришла в восторг от смелого решения выложить фотографии «как есть». Некоторые предположили, что исполнительнице в последние дни приходится очень тяжело из-за скандала, в который угодил ее муж.

Как сообщает издание Экспресс-газета, на лбу певицы отчетливо видны глубокие морщины, а под глазами — темные круги.

«Наконец-то доехала до своего любимого!»: как ни в чем не бывало подписала звезда опубликованную фотографию.