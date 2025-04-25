«Нет никакого мирового соглашения»: адвокат Яна Абрамова высказался о завершении судов с Алсу

Адвокат Александр Добровинский высказался о завершении судов бизнесмена Яна Абрамова, чьи интересы представлял, и певицы Алсу. Он опроверг, что бывшие супруги заключили мировое соглашение.

25 апреля завершился раздел имущества артистки и предпринимателя, который длился почти год. В СМИ появилась информация, что, несмотря на разногласия, Алсу и Абрамов смогли договориться. Но это оказалось не так.

«У нас нет никакого мирового соглашения. На днях я дам подробные комментарии, чем закончился процесс. Но вам сейчас могу сказать одно: Я очень и очень доволен», - поделился Добровинский с aif.ru.

Напомним, что, предположительно, бывшие супруги делили около 10 млрд рублей. Во время развода Абрамов предлагал экс-жене разойтись без скандалов и судов, но Алсу отказалась. На каких условиях они расстались, пока неизвестно.

К слову, по слухам, причиной развода стала неверность Яна. На это намекала сама певица, подчеркивая, что любовницей бизнесмена была Анастасия Решетова. Однако модель это отрицает.

Ранее Алсу рассказала, с каким мужчиной никогда не сможет построить отношения.