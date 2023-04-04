«Нет никаких сомнений»: в Сети вывели «расставшихся» Самойлову и Джигана на чистую воду

В последнее время все внимание публики приковано к Оксане Самойловой и Джигану. Супруги считаются самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса, однако после громкого празднования годовщины в их семье начались проблемы. Певец исчез из личного блога супруги, а сама она не стала отрицать, что временно не живет с Джиганом. Вот почему пользователи Сети не на шутку обеспокоены сложившейся ситуацией. Пока знаменитости не дают никаких комментариев по данному поводу, вместо них это делают звездные коллеги.

Алена Жигалова считается самым приближенным журналистом к миру звезд, именно поэтому ей известны все интриги и скандалы. На этот раз сотрудница СМИ не смогла пройти мимо расставания Самойловой и Джигана и недавно всплывшей переписке, в которой мужчина приглашает незнакомку на пробежку.

«Вот у меня нет никаких сомнений — где Джиган, а где пробежка? Если только за пивком», — высказалась Алена в эфире своего шоу.

Кроме того, Жигалова считает: скандал в звездной семье является спланированным пиар-ходом. Супруги это сделали для того, чтобы «подогреть» интерес публики к новому курсу светской львицы.

«Прогрев не к выходу нового альбома музыканта, а к новому курсу Оксаны под названием "Как проснуться в этом мире, если твой муж — Джиган"» — цитирует издание Газета.Ru Алену.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что Джиган проявляет садизм по отношению к Самойловой. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Иван Охлобыстин высмеял распродающих имущество Брежневу и Меладзе. Актер заявил: «Пусть лает трехногая собачка». Полное высказывание Ивана читайте в этой статье.