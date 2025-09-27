Художник Никас Сафронов раскрыл возможную причину смерти Тиграна Кеосаяна

Художник Никас Сафронов назвал неожиданную причину смерти Тиграна Кеосаяна. По его мнению, телеведущий и режиссер слишком много работал, но не успевал восстанавливаться.

«С Тиграном мы были знакомы лет тридцать. Для меня известие о его смерти — шок… Сейчас можно выдвигать множество версий, почему у него возникла эта жуткая болезнь. Не исключаю, все дело в том, что он много работал, много тратил сил и энергии. А восстанавливаться не успевал. Такое часто бывает у творческих людей. Они всегда горят новыми идеями, новыми проектами, зачастую забывая про себя», - сказал Сафронов в беседе с Ura.ru.

По словам художника, Кеосаян был прекрасным, порядочным человеком и замечательным мужем.

Несмотря на то, что режиссер находился в коме с января 2025 года, его смерть стала неожиданностью для многих. Как подчеркнул Сафронов, все думали, что он обязательно выкарабкается, так как всегда был очень сильным человеком.

«О другом исходе никто не хотел думать. Но так случилось, к сожалению», - заключил Никас Сафронов.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября после девяти месяцев в коме. В январе он пережил клиническую смерть. Проблемы со здоровьем были связаны с сердцем. Врачи не делали никаких прогнозов. На момент смерти телеведущему было 59 лет. Прощание с Тиграном Кеосаяном состоится 28 сентября в Армянской апостольской церкви в Москве.

