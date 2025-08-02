«Нет ничего важнее семьи»: как изменилась жизнь Мари Краймбрери после рождения дочери

Мари Краймбрери поделилась, как изменилась жизнь с рождением дочери. Подробности приводит HELLO!

Артистка подчеркнула, что в ее жизни появился человек, благодаря которому она стала спокойнее относиться к собственным поражениям и проблемам. Именно дочь дарит ей самые яркие эмоции. По словам Мари, в ее в жизни теперь есть все самое ценное и важное — это состояние дома, где ее всегда ждут малыш и любящий супруг.

Краймбрери уверена, что появление дочери повлияло на ее трансформацию и помогла полностью переосмыслить ценности.

«С того момента, как я стала мамой, моя жизнь разделилась на "до" и "после" в хорошем смысле. Иногда оглядываюсь назад и думаю о том, что раньше беспокоило — и это были такие мелочи, зачем я вообще тратила столько энергии на это? Я всегда знала, что нет ничего важнее семьи, теперь во мне это чувство усилилось стократно», — разоткровенничалась Мари.

Кроме того, певица призналась, что она посвятила наследнице песню, которую еще не хочет афишировать.

«Пока я не готова делиться ею. Рождение дочери — слишком долгожданный, невероятно красивый и личный момент моей жизни», — заявила исполнительница.

Напомним, что в мае этого года Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Тогда в социальных сетях звездная пара опубликовала снимки, которые были сделаны во время родов.

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