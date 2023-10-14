«Нет ничего невозможного»: Костомаров прокатился за рулем автомобиля

Олимпийский чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший множество операций на конечностях из-за болезни, продолжает адаптироваться к жизни вне больницы. На этот раз спортсмен сел за руль автомобиля и прокатился.

Фигурист поделился радостной новостью в своем Telegram-канале Роман Костомаров. Он показал на видео, как управляет автомобилем, несмотря на ампутацию кистей рук. Спортсмен катался за рулем транспортного средства на тренировочной мототрассе. Рядом с Костомаровым сидела его супруга Оксана Домнина. Она и сняла мужа, который наслаждался моментом.

«Мы едем! Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой. Я смог это сделать», — поделился ощущениями олимпийский чемпион.

Костомаров пролежал в больнице из-за пневмонии и осложнений 175 дней. Развившийся некроз тканей привел к тому, что пациенту ампутировали кисти и стопы.

Ранее фигурист рассказал журналистам, что планирует воспользоваться услугами пластических хирургов. Роман хочет восстановить фалангу большого пальца.