10-летний сын певицы Жанны Фриске рассказал, из-за чего грустит

Сын певицы Жанны Фриске Платон рассказал, из-за чего грустит. 10-летний ребенок научился игре в баскетбол, но не может сейчас бросать мяч в корзину на улице.

«Очень хочется поскорее снова играть на улице», - грустит сын Фриске. Его слова приводит сайт «7Дней.ru».

В Сети появилось видео, снятое в теплое время года. На нем мальчик уверенно попадает в корзину.

Также Платон рассказывал в соцсетях о своих музыкальных достижениях. Он выучил сложную партию для бас-гитары. Ребенок долго разбирался с нотами и в итоге похвалил себя. «Получилось классно», - писал он.

В сентябре телеведущий и отец ребенка Дмитрий Шепелев вышел в свет с Платоном. Они посетили премьеру сериала «Плакса» - это произвело настоящий фурор.

Отец певицы Владимир Копылов прокомментировал выход внука с отцом. Он не стеснялся в выражениях, назвал мужчину «мразью» и признался, что готов убить Шепелева. Отец Фриске уверен, что у ведущего будут проблемы: либо он заболеет, либо «голову оторвут».

Известно, что после смерти матери Платона Шепелев препятствует общение ребенка с бабушкой и дедушкой. Несмотря на решение суда, они не могут увидеться с внуком.