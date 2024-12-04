«Нет голоса, не могу разговаривать»: Татьяна Веденеева может пропустить съемки в новогодних передачах из-за болезни

Ведущая и актриса Татьяна Веденеева рискует пропустить съемки в новогодних передачах. Причиной тому стала болезнь заслуженной артистки России.

О состоянии Веденеевой узнало издание «Абзац».

«Сейчас вовсю идут съёмки, и в одной из них я успела поучаствовать, а потом заболела простудой. Но сейчас у меня даже нет голоса, не могу разговаривать», - сообщила знаменитость.

Веденеева рассчитывает сняться в двух передачах в случае выздоровления. При этом актриса не раскрыла, в эфире какого канала появится в Новый год. Она заявила, что боится сглазить.

4 декабря стало известно, что Веденеева будет одной из ведущих «Голубых огоньков». Также заявлены певец Николай Басков, ведущие Юлия Барановская и другие.

Ранее певец Юрий Антонов пожаловался на тяжелые съемки в «Голубых огоньках». Он рассказал, что «веселых случаев там не происходит».