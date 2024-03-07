«Нет другой жизни»: участница группы «Непара» отказалась от любви ради сцены

Участница группы «Непара» Дарья Храмова заявила, что отказалась от любви ради сцены. Она призналась, что живет и дышит только благодаря творчеству. О своей жизни она рассказала в интервью изданию Газета.Ru.

Девушка призналась, что прошла очный кастинг и исполнила песню «Они знакомы давно» для продюсерского центра Александра Шоуа. Тогда она еще не знала, куда именно хотела попасть. Певец остановил певицу во время выступления и сказал, что они «нашли, кого искали». Дарья сначала растерялась.

«В тот момент очень опешила, молчала, не знала, что сказать. А он спросил меня: «По-моему, это не то, о чем вы мечтали всю свою жизнь, я верно понимаю?» (Смеется.) Я сказала: «Нет, ну что вы, то, конечно, то!» Так и попала в группу «Непара», – вспоминает артистка.

Храмова призналась, что параллельно с участием в группе «Непара» развивает сольную карьеру. Все ее мысли заняты творчеством, поэтому она отказывается от много ради сцены. Она говорит, что ее жизнь заключается в пении, и она сама считает себя в первую очередь артисткой.

«Для меня нет другой жизни, нет другого смысла, я живу на сцене. Я готова отказаться — и отказывалась — от многого ради того, чтобы быть на сцене. От личной жизни, от любви, я все положила на то, чтобы быть на сцене и петь», – заявила девушка.

Она добавила, что живет и дышит ради музыки.

Ранее солист группы «Непара» Александр Шоуа высказался о воссоединении с Викторией Талышинской. Певец признался, что они с бывшей коллегой по дуэту — совершенно разные люди, поэтому внутри коллектива часто возникали конфликты.