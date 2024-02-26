«Мы разные люди»: солист группы «Непара» Александр Шоуа высказался о воссоединении с Викторией Талышинской

Основатель и солист группы «Непара», известной хитами «Плачь и смотри», «Другая причина» и «Бог тебя выдумал», Александр Шоуа недавно отметил 50-летний юбилей. В интервью Woman.ru певец рассказал об отношениях с бывшей солисткой группы Викторией Талышинской.

Александр Шоуа признался, что они с бывшей коллегой по дуэту — совершенно разные люди, поэтому внутри коллектива часто возникали конфликты. Однако, по словам артиста, творческих разногласий с певицей у него не было.

«Мы никогда не конфликтовали, когда речь заходила о творческих моментах. Скорее мы разные по характеру люди и до сих пор остаемся совершенно разными», — поделился певец.

Артист отметил, что не хотел бы рассказывать о взаимоотношениях и личных разногласиях с коллегой, но признался, что и он, и она совершали много ошибок.

«Мы совсем не идеальные люди, да и творческие люди вообще немножко неуравновешенные», — отметил Александр Шоуа.

Кроме того, солист группы «Непара» заявил, что на данный момент он не представляет возможным сотрудничество с Викторией Талышинской.

«Разговора о каком-то совместном треке, хите идти не может, просто потому что сейчас место солистки группы „Непара“ занимает талантливейшая Дарья Храмова», — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что певец Митя Фомин намекнул на возможное воссоединение группы Hi-Fi.