«Ничего сложного»: 50-летняя телеведущая Аврора поделилась секретом молодости

50-летняя телеведущая Аврора (настоящее имя Ирина Юдина – прим.) рассказала, почему ее внешность не меняется с годами. Она призналась, что соблюдает простые правила ухода за собой.

Аврора посетила мероприятие в честь 25-летия сайта Woman.ru. На нем присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты сделали Авроре комплимент, указав, что время ей неподвластно: 10 лет назад и сейчас она выглядит одинаково хорошо. Телеведущую спросили, какой у нее секрет молодости.

«На самом деле, ничего сложного. Просто регулярно и постоянно занимаешься своей внешностью. Не радикально, а понемногу, по чуть-чуть. Если вы меня спросите, что делать, много чего», - сказала она.

Ведущая не стала раскрывать творческие планы на следующий год: единственное, что она сообщила, их «очень много».

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