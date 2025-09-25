Нет денег платить по кредиту: с телеведущей Даны Борисовой взыскали полмиллиона рублей

У телеведущей Даны Борисовой, которая тратит большие суммы на пластические операции для себя и 18-летней дочери, не оказалось денег для оплаты кредита. В Telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы говорится, что со знаменитости взыскали задолженность.

Светский хроник, другой Telegram-канал, раскрыл подробности этой истории. По информации журналистов, изначально взыскать крупный долг со звезды пытались коллекторы, однако после неудачной попытки они обратились в суд.

В итоге мировой судья судебного участника в Раменках вынес постановление о взыскании задолженности с телеведущей. Борисовой придется выплатить полмиллиона рублей. Как пишет автор Telegram-канала Светский хроник, этой суммы Дане хватило бы еще на несколько процедур по улучшению внешности.

Ранее Борисова оправдалась за неузнаваемое лицо после пластики. Телеведущая списала проблемы, которые ей приписывают, на плохой ракурс.