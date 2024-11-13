«Нет брака»: резко похудевшая Анжелика Варум впервые за несколько месяцев вышла в свет

Певица Анжелика Варум посетила сборный концерт и удивила присутствующих внешним видом. Артистка впервые за несколько месяцев вышла в свет – она сильно похудела.

На это обратили внимание журналисты mk.ru.

«Вы совсем ничего не кушаете?» - интересовались репортеры.

Варум улыбалась в ответ. Издание отмечает, что такой худой она была, скорее всего, только в молодости.

Стройную фигуру певица не обсуждала, зато рассказала о браке с певцом Леонидом Агутиным. Недавно он признался, что поклонницы до сих пор делают непристойные предложения.

Варум живет с артистом почти 30 лет. Говорит, что в их возрасте не рефлексирует по поводу поклонниц.

Певица уверяет – никакого секрета в браке нет, «есть потребность друг в друге».

«Если эта потребность есть, то будет все хорошо. Нет нужды - нет брака», - заявила она.

Говоря о дочери Елизавете, Варум признается – хочет, чтобы она состоялась в профессии. Мама не настаивает на внуках – с этим дочь «должна сама определиться».

Ранее Варум поделилась, что Агутин не торопился жениться на ней.