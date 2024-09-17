«Нет большего счастья, чем рождение детей»: Татьяна Арнтгольц обратилась к дочери в день ее 15-летия

42-летняя актриса Татьяна Арнтгольц публично обратилась к дочери по особому поводу. Звезда сериала «И все-таки я люблю…» поздравила Марию с днем рождения.

В личном блоге Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время поделилась совместным снимком с дочерью из отпуска. Актриса поздравила именинницу с 15-летием и призналась, что рождение детей для нее — самое большое счастье.

«Нет большего счастья, чем рождение детей… 15 лет назад случилось первое счастье… Люблю тебя бесконечно…» — написала Татьяна Артнтгольц.

Сейчас Мария живет с отцом, актером Иваном Жидковым, но регулярно видится с мамой, ее нынешним мужем Марком Богатыревым и трехлетним сводным братом Данилой. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц рассказывал, что дочь переехала жить к нему по собственному желанию. Иван Жидков объяснил решение девочки особенностями переходного возраста и «сложным подростковым характером».

Напомним, Татьяна Арнтгольц с 2008 по 2013 год состояла в браке с Иваном Жидковым. В 2009 году у пары родилась дочь Мария. Актеры развелись, когда их общему ребенку было 4 года, но смогли сохранить дружеские отношения. В 2018 году стало известно о романе артистки с коллегой Марком Богатыревым. Знаменитости познакомились на съемках проекта «Наживка для ангела» и поженились в 2020 году, а через год у них родился сын Данила.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Арнтгольц сделала заявление о третьем ребенке.