«Еще хочу»: 42-летняя Татьяна Арнтгольц сделала заявление о третьем ребенке

Актриса Татьяна Арнтгольц высказалась о материнстве. Она призналась, что собирается родить еще одного ребенка.

Сейчас звезда театра и кино счастлива в браке с коллегой Марком Богатыревым. У них есть общий сын Данила, которого Татьяна родила в 39 лет. Также у нее есть дочь от предыдущих отношений. Мария появилась на свет, когда ее матери было 27 лет. И, по признанию актрисы, ощущения от материнства в эти периоды у нее были совершенно разные. Решение стать родительницей во второй раз она считает более осознанным.

«Кстати, еще хочу родить. С Машей я продолжала работать как подорванная с утра до ночи. И она росла практически с бабушкой. Я очень благодарна маме за помощь, до земли ей поклон. С Данилой не хочется столько работать — хочу видеть все, что с ним происходит: как растет, как меняется», - поделилась Арнтгольц с aif.ru.

Актриса рассказала, что они с мужем много времени проводят с сыном. Но также они не отказываются от помощи няни. Она сидит с ребенком, когда родители по каким-то причинам не могут.

Ранее Марка Богатырева застали в баре в обнимку с незнакомой девушкой.