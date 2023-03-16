«Несу полную ответственность за маму»: Валерия о последствиях неизвестной болезни

Певица Валерия прекрасно выглядит и пропагандирует любовь к спорту. В отличие от своего мужа Иосифа Пригожина, блондинка занимается даже во время отдыха. Она говорит, что приучила к этому и свою 84-летнюю маму.

Артистка признается, что сейчас является авторитетом для родственницы. Недавно они вместе были в Дубае, и мама решила посетить фитнес-зал вместе дочерью. Галине Николаевне так понравилось, что она стала ходить туда ежедневно.

«Полчаса занималась и уходила. А я уже продолжала заниматься сама», – цитирует звезду портал Prozvezd.

Валерия говорит, что сейчас старается контролировать график матери, ведь она находится в почтенном возрасте. По словам певицы, с годами она поняла, что дети и родители в какой-то момент меняются местами. Блондинка окружает родного человека заботой и любовью.

«Когда жизнь идет вперед, родители и дети в какой-то момент начинают немножко меняться ролями. Теперь я понимаю, что несу полную ответственность за маму и за все, что происходит в ее жизни», – делится артистка.

Но знаменитость отмечает, что мама не всегда соглашается с ее мнением. У них даже возникают дискуссии, но женщины быстро находят общий язык. Недавно вся звездная семья переболела неизвестным вирусом. Валерия была в ужасе, ведь понимала, какие последствия могут быть у 84-летней мамы. Она попросила ее лечь в больницу.

«Она ни в какую не хотела ехать в клинику. «Нет и все, я буду дома!» – говорила она. Но в конечном итоге прислушалась ко мне и легла. Мне так было спокойнее: она была под присмотром врачей, получала все необходимое лечение», – рассказала звезда.

Галина Николаевна пробыла в стенах медучреждения неделю, а после ее выписали. Теперь женщину ждет длительная реабилитация. Но Валерия уверена, что они со всем справятся.

Ранее мы писали о том, как певицу Валерию довели до слез в эфире музыкального шоу «Маска».