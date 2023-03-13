Не могла остановиться: Валерия разрыдалась на съемках шоу

Певица Валерия всегда появляется перед камерами в хорошем настроении и редко показывает эмоции. Но на днях артистка и супруга продюсера Иосифа Пригожина разрыдалась прямо во время съемок шоу на НТВ. Блондинка сидела в жюри популярного проекта «Маска».

В новом выпуске участники выступали с пронзительными композициями, которые затронули сердца судей. Артист в костюме Скунса так спел на сцене хит Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой», что довел до слез Валерию и ее коллег. Телеведущая Регина Тодоренко отметила номер и манеру подачи участника.

«Иногда кажется, что без надрыва и кричащих нот невозможно пробить на слезу, а тут спели так нежно, шепотом, что и Филипп, и Валерия заплакали», — высказалась супруга Влада Топалова.

Валерия тоже должна была сказать пару слов, но ей было тяжело собраться. Она призналась, что такое количество слез пролила впервые за все время работы на шоу. Певица поделилась, что получила удовольствие от выступления Скунса и считает его фаворитом проекта.

«Я растворялась в том, что происходило на сцене. Фантастический номер, отношения, которые развивались между героями, реакции — все до мелочей продумано. Восторг!» — сказала Валерия.

Филипп Киркоров тоже не смог сдержать эмоций. Он сказал только: «Что вы с нами делаете». Его коллега Регина Тодоренко заявила о том, что у поп-короля и Скунса есть нумерологическая совместимость. Звезды до сих пор не могут догадаться, кто скрывается под маской. Телеведущая считает, что там может быть 55-летняя юмористка Елена Воробей. Но правду пока так и не выяснили.

Ранее мы писали о том, как Валерия призналась, уводила она Пригожина из семьи или нет. Исполнительница хита «Часики» и продюсер считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время вместе, и сейчас даже воспитывают внучку. Не все поклонники знают, как зарождались их отношения.