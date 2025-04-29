«Нестыковки, оскорбления, грубость»: Володина ответила Гузеевой, обвинившей ее во лжи

Астролог Василиса Володина отреагировала на интервью телеведущей Ларисы Гузеевой, в котором она обвинила экс-коллегу во лжи. Бывшая ведущая «Давай поженимся» отметила, что в беседе артистки с журналисткой много несостыковок, что говорит о ее страданиях и переживаниях.

По мнению Василисы, Гузеева до сих пор не может смириться с ее уходом из шоу Первого канала. Напомним, что в пандемию астролог приняла решение не возвращаться к съемкам, так как переживала за здоровье и свою семью. Также она говорила о том, что увольнению поспособствовала сама Лариса, хоть и отрицает это. Телеведущая в недавнем интервью заявила, что даже не знает, где находится кабинет руководства. Однако Володина обратила внимание на то, что за нее она якобы все же просила.

«Где кабинет руководства, неизвестно, но ходила к руководству хлопотать за Василису. Нестыковки, оскорбления, грубость и т.п. Вижу за этим глубокую внутреннюю боль, которая мучит Ларису уже 5 лет. <…> Лариса глубоко разочарована и очень страдает от этой ситуации. Я хочу поддержать ее - она взрослый человек и точно справится с этой болью и разочарованием», - заявила астролог в своем Telegram-канале.

Володина подчеркнула, что Гузеева — человек, которому должны все подчиняться, поэтому она не может смириться с тем, что взрослый человек принял свое решение без ее участия.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о влюбленности в Никиту Михалкова.