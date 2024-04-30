«Нестабильна психически»: экс-участник «Фабрики звезд» высказался о Приходько

Певец Георгий Иващенко рассказал, что тесно дружил с Анастасией Приходько во время участия в реалити-шоу «Фабрика звезд — 7». Об этом пишет StarHit.

«Она была прожженной, умела найти общий язык даже с бандитами, умела манипулировать. А еще Настя была нестабильна психически, очень импульсивна. Она даже хотела сбежать и сорвать конкурс «Евровидение», — поделился музыкант.

Иващенко уточнил, что во время их личных бесед Приходько неоднократно признавалась, что продюсер Константин Меладзе поднимал на нее руку. При этом артист отметил, что не уверен в достоверности этих рассказов.

«Она рассказывала, что он хватал ее за руки, чуть ли не душил. Я не знаю, правда это или нет», — заявил экс-участник «Фабрики звезд».

Певец предположил, что Приходько выводила из себя Меладзе. Он добавил, что исполнительница употребляла антидепрессанты и спиртное в больших количествах.

Ранее Георгий Иващенко рассказал, что на «Фабрике звезд» молодые фабриканты были уверены, что Приходько является внебрачной дочерью Константина Меладзе.