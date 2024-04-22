«Дочь Меладзе»: Иващенко объяснил успех Анастасии Приходько на «Фабрике звезд»

Музыкант и шоумен Георгий Иващенко поделился мнением об успехе певицы Анастасии Приходько на проекте «Фабрика звезд-7». Об этом он заявил в интервью Даниле Доэрти, опубликованном на YouTube.

По словам Иващенко, на реалити-шоу молодые фабриканты были уверены, что Приходько является внебрачной дочерью композитора Константина Меладзе.

«Мы сравнили на полном серьезе глаза, разрезы глаз, и мы реально думали, что она внебрачная дочь», — заявил шоумен.

Музыкант также подтвердил слухи о романе певицы с сыном продюсера Ларисы Синельщиковой — Игорем.

«Потому что, когда меня выгнали из проекта, я приходил в звездный дом за кадр, и мы отсматривали как раз Настин номер ''Все за тебя''. Игорь Синельщиков говорит: ''Смотри — моя''. Да, у них был роман», — поделился Иващенко.

Помимо этого, Георгий озвучил собственную теорию успеха Приходько. По мнению артиста, Анастасия стала «проектом Украины, реализованным через Константина Меладзе». Он добавил, что на «Фабрике звезд» девушка вела себя крайне резко с коллегами, а также всячески оскорбляла их.

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