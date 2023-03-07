Неспроста отказывается общаться: поведение Петра Чернышева говорит об одном

Фигурист Петр Чернышев из последних сил зарабатывал на лечение жены Анастасии Заворотнюк от рака головного мозга. Но поведение спортсмена в последнее время говорит об одном: похоже, он смирился с тем, что актриса не поправится.

Психолог Наталья Наумова заявила, что на это указывает неухоженный вид спортсмена. Он тем самым намекает, что надежды нет.

Однако специалист советует взять себя в руки и верить, что «все наладится».

«Когда человек начинает запускать себя – первый звоночек, что есть какое-то неблагополучие, определенная обреченность, чувство беспомощности и безысходности», - сообщила психолог.

Ранее таролог Айгуль Хуснетдинова предсказала развод Чернышева и Заворотнюк. Специалист не увидела по картам присутствия актрисы в его жизни ни сейчас, ни в будущем. Чернышеву напророчили «новую жизнь», о будущем Заворотнюк карты ничего не сказали.