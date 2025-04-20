«Несправедливо, странно»: Ирина Безрукова высказалась, почему ее преследует смерть

Актриса Ирина Безрукова заявила, что в ее жизни произошло большое количество грустных моментов, связанных с потерей близких. Однако она заверила, что никогда не задумывалась, почему на ее долю выпало столько испытаний.

В частности, Безрукова в раннем детстве потеряла мать, а 10 лет назад в возрасте 25 лет трагически погиб ее единственный сын Андрей Ливанов. Кроме того, Ирина пыталась стать матерью в браке с актером Сергеем Безруковым. С помощью ЭКО ей удалось забеременеть двойней, но произошел выкидыш.

«Я так устроена, что я не хожу к гадалкам и такие вопросы не задаю. Естественно, я думала о том, что в моей жизни, мне кажется, предельное какое-то количество грустных моментов, связанных с потерей близких. Да, я иногда думала почему-то, что это несправедливо, странно», — разоткровенничалась звезда в шоу «Однажды» на телеканале НТВ.

60-летняя Безрукова при этом призналась, что искренне верит в перерождение после смерти. По мнению Ирины, это, как если бы человек уехал жить в другой город и не вернулся, но он существует.

«Смерть дается, чтобы, во-первых, уважать выбор того человека, который решил уехать в другой город. Может, ему стало неинтересно, скучно, или он решил закончить роль в этом спектакле и начать в другом», — заключила бывшая жена Сергея Безрукова.

Ранее актриса раскрыла причину своего одиночества. Десять лет назад распался ее брак со звездой «Бригады» Сергеем Безруковым. С тех пор актриса не распространяется о личной жизни. Большую часть времени Ирины занимает работа, и ей совсем некогда ходить на свидания. Сейчас Безрукова задействована в спектакле «Без вины виноватые», в котором главная героиня переживает смерть ребенка.