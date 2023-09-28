«Несправедливо и подло»: дочь Успенской впервые высказалась о разводе родителей

Певица Татьяна Плаксина впервые прокомментировала развод артистки Любови Успенской и Александра Плаксина. Она решительно встала на сторону матери и заявила, что экс-супруг причинил звезде шансона много боли, от которой она очень долго отходила.

По признанию молодой исполнительницы, она старается не заговаривать о бракоразводном процессе родителей, так как понимает, что для Любови Залмановны все это далось в свое время непросто. В лишний раз она не хочет все ворошить. Тем более, что только не так давно рана, наконец, затянулась.

«Он причинил ей много боли, несправедливо и подло с ней поступил, она же всегда к нему честно относилась. Мама долго не могла отойти от судебных распрей, когда он попытался отобрать у нее то, что она заработала за все эти годы тяжким трудом», - поделилась Плаксина в шоу «Много половин».

Ни на какое чудесное воссоединение родителей Татьяна не надеется. Для нее наилучший исход событий – чтобы они больше не возвращались к прошлому, и все оставалось так, как есть сейчас.

Сама же Успенская призналась, что для нее брак с Плаксиным задолго до развода был уже фактическим. Она была готова уйти от него еще в начале 90-х, но Александр пытался удержать жену, угрожая, что не даст дочери справку о разрешении выезда в Россию.

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