«Раньше, чем через 9 месяцев»: Успенская раскрыла скорое появление внука
69-летняя певица Любовь Успенская раскрыла скорое появление внука.
© Lomohov Anatoly/East News
69-летняя певица Любовь Успенская рассказала журналистам о скором появлении внука. По словам артистки, дочь Татьяна Плаксина станет матерью раньше, чем через 9 месяцев.
Эксклюзивные комментарии звезд приводит сайт «Страсти».
На мероприятии в честь дня рождения «Русского радио» Успенская положила руку на живот 33-летней дочери и заявила: «Мы готовимся».
Молодая певица на это ответила, что мать «шутит, там пока никого нет». Успенская продолжила: «Скоро будет».
Плаксина добавила, что родственница «просто любит хайповать».
«Скоро-скоро, мы в ожидании. Я мечтаю сказать, что скоро буду бабушкой. Намечается. В ближайшее время объявим эту новость, которая шокирует многих», - произнесла Успенская.
Журналисты уточнили у Плаксиной, действительно ли певица хайпует, на что та ответила: «Хайпует-хайпует, конечно». Успенская добавила, что дочь просто не хочет признаваться – радостное событие в их семье должно произойти «скоро».
«Это скоро, но не так уж скоро», - продолжила Плаксина.
Журналистка издания в шутку добавила, что «через 9 месяцев», на это Успенская сказала: «Раньше».
Корреспонденты стали уточнять, произойдет ли это до Нового года. Успенская заявила: «Я не могу говорить такие вещи заранее».
В августе Плаксина отправилась с матерью на гастроли в Крым и показала, как поддерживает ее на концертах.