«Раньше, чем через 9 месяцев»: Успенская раскрыла скорое появление внука

69-летняя певица Любовь Успенская рассказала журналистам о скором появлении внука. По словам артистки, дочь Татьяна Плаксина станет матерью раньше, чем через 9 месяцев.

Эксклюзивные комментарии звезд приводит сайт «Страсти».

На мероприятии в честь дня рождения «Русского радио» Успенская положила руку на живот 33-летней дочери и заявила: «Мы готовимся».

Молодая певица на это ответила, что мать «шутит, там пока никого нет». Успенская продолжила: «Скоро будет».

Плаксина добавила, что родственница «просто любит хайповать».

«Скоро-скоро, мы в ожидании. Я мечтаю сказать, что скоро буду бабушкой. Намечается. В ближайшее время объявим эту новость, которая шокирует многих», - произнесла Успенская.

Журналисты уточнили у Плаксиной, действительно ли певица хайпует, на что та ответила: «Хайпует-хайпует, конечно». Успенская добавила, что дочь просто не хочет признаваться – радостное событие в их семье должно произойти «скоро».

«Это скоро, но не так уж скоро», - продолжила Плаксина.

Журналистка издания в шутку добавила, что «через 9 месяцев», на это Успенская сказала: «Раньше».

Корреспонденты стали уточнять, произойдет ли это до Нового года. Успенская заявила: «Я не могу говорить такие вещи заранее».

В августе Плаксина отправилась с матерью на гастроли в Крым и показала, как поддерживает ее на концертах.