Несостоявшийся муж Собчак выкупил любимую виллу Пугачевой за 600 млн рублей

Бывший жених телеведущей Ксении Собчак выкупил любимую виллу певицы Аллы Пугачевой в Юрмале. За недвижимость, в которой так любила отдыхать Примадонна, бизнесмен Александр Шустерович отдал 600 миллионов рублей.

Известно, что особняк, расположенный на берегу Балтийского побережья, привлекал Аллу Борисовну и ее семью на протяжении семи лет. Каждый год летом из-за проблем с сердцем она уезжала от жары и духоты и проводила время возле моря. Вот только за все эти годы купить виллу она так и не решилась. Вместо этого она арендовала ее у банкира Виктора Красовицкого. Месяц проживания стоил €100 тысяч. Однако для известной артистки действовали скидки.

Теперь же у виллы «Марты» сменился владелец. Им стал бывший жених Собчак Шустерович. Как-то он планировал свадьбу с телеведущей, но в самый последний момент все сорвалось. Сейчас именно ему принадлежит роскошный особняк с теннисным кортом, спа-центром, который еще и находится неподалеку от дома певицы Лаймы Вайкуле. Отметим, что Красовицкий отдал недвижимость за полцены, так как оценивается она в разы дороже.

К слову, летом 2023 года семья Пугачевой, как и всегда, отдыхала в Юрмале и останавливалась в «Марте». Вот только с кем она договаривалась на этот раз – неизвестно. Сейчас же она уже вернулась обратно в Израиль. Об этом сообщил Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ), который тоже приехал домой.