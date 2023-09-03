Максим Галкин* поделился радостной новостью

Популярный шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) поделился своими семейными радостями с поклонниками. Он рассказал о том, что наконец-то вернулся к своей жене Алле Пугачевой и их двойняшкам Лизе и Гарри.

Правда, возвращение было в теперь нынешнее место проживания — Израиль. В свой дом в Кесарии звездная семья вернулась из Юрмалы, пишет kp.ru.

Стоит отметить, что в последние полтора года Галкин* практически не был дома из-за плотного гастрольного графика. Радуясь семье, он показал подписчикам участок и Гарри, срезающего спелый виноград.

Ранее мы писали, что сын Глеба Панфилова заявил, что после смерти отца родители наконец-то обрели покой.

*признан иноагентом в РФ.