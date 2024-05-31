«Несоразмерные труду деньги»: автор «Полицейского с Рублевки» раскрыл требования Александра Петрова

Автор сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов рассказал о звездной болезни актера Александра Петрова. По словам сценариста, став знаменитым, он начал выдвигать сумасшедшие требования, среди которых миллион рублей за 8 часов съемок.

Как отметил Куликов, никто на площадке не был таким сложным, как Петров. По его признанию, ему не было жалко денег на него, ведь они все равно не его, а канала, но все равно он понимал, что это неправильно.

«Это несоразмерные труду деньги», - заявил сценарист в YouTube-шоу «Грузило».

Одно из требований Александра – сокращение смены с 12 до 8 часов. По словам Куликова, актер не хотел сниматься дольше и при этом просил за это время огромные деньги, которые не получал никто.

«Хочу сниматься максимум 8 часов за миллион. А на вас всех — 60 человек группы — наплевать, потому что как бы я очень важен. И теперь вы можете смотреть на меня во всех рекламах и наслаждаться», - озвучил требования Петрова автор сериала.

Сценарист подчеркнул, что не пошел на это, так как ему очень важна атмосфера на площадке, чтобы все было хорошо, и отношения в команде были не ядовитые.

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