Несмотря на жару: Лолита Милявская и Инстасамка поразили зрителей закрытыми нарядами

Оскандалившаяся после «голой» вечеринки певица Лолита Милявская исполнила свой хит «На Титанике» вместе с Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Звезды вышли на сцену VK Fest в Лужниках в скромных закрытых нарядах.

Так, Лолита выбрала повседневный стиль и надела расклешенные светлые джинсы с завышенной талией и базовую футболку оранжевого цвета. Образ она дополнила массивным ремнем коричневого цвета.

Инстасамка также не рискнула оголиться, несмотря на 38-градусную жару в Москве. Артистка вышла на сцену в элегантном платье миди бордового цвета, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Образ она дополнила классическими туфлями на высоких каблуках.

Видеоролик с выступлением Лолиты и Инстасамки опубликовал Telegram-канал «Звездач».

К слову, артистки решили исполнить хит «На Титанике» вживую, после чего Инстасамка подверглась критике в Сети. Пользователи обвинили Зотееву в том, что она не умеет петь и пожалели Лолиту.

Ранее министерство культуры России поддержало идею о введении дресс-кода для знаменитостей. В ведомстве отметили, что направили в региональные структуры рекомендации с просьбой обращать внимание на внешний вид выступающих артистов. Такая инициатива появилась после скандального выступления Ольги Бузовой в откровенном кожаном боди на концерте в честь Дня детей.