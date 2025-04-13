Несмотря на конфликт после развода: Филипп Киркоров вспомнил об Алле Пугачевой на публике

Филипп Киркоров неожиданно вспомнил об Алле Пугачевой на публичном мероприятии. За кулисами концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце певец процитировал бывшую жену, говоря о своей внешности. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль» и публикует соответствующие кадры.

Заметно изменившийся в последнее время Филипп Киркоров раскрыл секрет своего преображения. Исполнитель хита «Просто подари» признался, что не только следит за питанием, но и занимается спортом. Но главное, по мнению артиста, — «любить себя».

«Надо в меру все соблюдать: диету, спорт, все на балансе. Тогда все будет хорошо. Потом, мне не 20 лет, не 30, 40 и даже не 50. Для того, чтобы сохранить бодрость, молодость, красоту духа в первую очередь, я уже не говорю о внешнем виде, нужно просто следить за собой. Нужно любить себя. Себя не полюбишь — другие не полюбят», — заявил Филипп Киркоров.

Примечательно, что, говоря о внешности, певец решил процитировать Аллу Пугачеву, которую, судя по всему, до сих пор не может забыть спустя почти 20 лет после развода. Те же слова, что и Филипп Киркоров, произнесла артистка в документальном фильме «Я возвращаю ваш портрет» 1983 года с ведущим Андреем Мироновым.

«Утром просыпаешься, подходишь к зеркалу — и думаешь: „Ну красивый!“. И становишься ничего», — отметил артист.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. Певец признавался, что не разговаривает с экс-супругой уже пять лет после конфликта. Несмотря на это, артист не раз поддерживал уехавшую из России бывшую жену и признавался ей в любви.

Ранее сообщалось о том, что певец Игорь Наджиев рассказал, как Алла Пугачева контролировала Филиппа Киркорова в браке. Так, артистка запрещала мужу исполнять песни Леонида Дербенева.