«Контролировала»: Игорь Наджиев раскрыл, что Алла Пугачева говорила Филиппу Киркорову

Певец Игорь Наджиев рассказал, что артистка Алла Пугачева запрещала мужу Филиппу Киркорову исполнять серьезные и глубокие композиции, в частности, песни поэта Леонида Дербенева. При этом сама Примадонна, а также артисты Валентина Толкунова, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие пели его хиты.

Подробностями Наджиев поделился в разговоре с aif.ru.

По его словам, Пугачева «ревновала к успеху» даже мужа. В браке с Киркоровым она состояла с 1994 по 2005 годы. В этот период Примадонна выбирала, что ему петь, говорит исполнитель.

«Я знаю об этом от Леонида Петровича Дербенева, царство небесное, он лично мне говорил о том, что Киркоров хотел исполнять его песни и выходить на сцену с более глубокими текстами. Но Пугачева Киркорову говорила: “Нет, тебе рано еще петь это”. Она контролировала весь процесс», - поделился Наджиев.

Ему известно, что Примадонна ненавидела чужой успех.

Ранее Наджиев рассказывал, что исчез из-за Пугачевой – исполнительнице не нравилось, что певец похож внешне на Киркорова. Он уверяет – артистка отдала приказ, что должен быть один принц на эстраде, тогда же Примадонна занялась раскруткой Киркорова. Наджиев считает – «это была своеобразная монополия».