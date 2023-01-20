Несмотря на исповедание ислама, Марат Башаров принял участие в христианском обряде

Актер Марат Башарова, несмотря на исповедание ислама, нырнул в крещенскую купель. Ему пришлось пойти на это по требованию режиссера Никиты Михалкова.

В одном из его фильмов Башаров играл юнкера, который в ходе съемок должен совершать христианский обряд.

По словам актера, «когда Михалков дал сигнал «Мотор!», у него не было времени на раздумья, и Башаров «нырнул в купель, но со словами «с именем Аллаха!»

После того случая Башаров разговаривал с мусульманским религиозным деятелем, чтобы узнать, правильно ли поступил. Ему ответили, что если выполняешь работу и вспоминаешь Аллаха, то «все правильно делаешь».

Ранее актриса Ирина Безрукова объяснила любовь женщин к Башарову, который бьет своих жен.