Ирина Безрукова объяснила любовь женщин к Марату Башарову, который бьет своих жен

Несмотря на репутацию жестокого и распускающего руки мужчины, актер Марат Башаров продолжает пользоваться успехом у женщин. Даже громкие скандалы с домашним насилием и избиением жен не лишили его внимания противоположного пола. Актриса Ирина Безрукова знает, почему так происходит.

Во-первых, она напомнила, что «у нас Россия» и женщины в стране верят – с ними ничего неприятного не произойдет.

Во-вторых, актриса назвала Башарова «очень харизматичным». По опыту съемок с ним Безрукова говорит, что актер – «хороший партнер» и «человек-праздник».

В-третьих, знаменитость полагает, что для женщин «он может включить на полную свое обаяние» и им «сложно устоять».

Напомним, в последнем, третьем браке с Елизаветой Шевырковой актер нанес женщине травмы, а также сломал нос. Потом Башаров признавался, что доставалось и первой жене – Елизавете Круцко. Во втором союзе с Екатериной Архаровой тоже присутствовало домашнее насилие.

Ранее стали известны причины увольнения Башарова из театра.