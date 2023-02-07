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22:29, 07 февраля 2023
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Несмотря на маленьких дочерей, Дмитрий Дмитриенко подал на развод с Ольгой Рапунцель

Несмотря на маленьких дочерей, Дмитрий Дмитриенко подал на развод с Ольгой Рапунцель

Фото: Freepik.com

Бывшие участники проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко разводятся. Иск о расторжении брака заявил мужчина.

Дмитриенко обратился за помощью к адвокатам. Исковое заявление о разводе направлено в мировой суд в Новой Москве.

Развод пары осуществляется через суд из-за наличия в браке несовершеннолетних детей. У Дмитриенко и Рапунцель две дочери – девочки появились на свет одна за другой.

О разводе пары сообщил StarHit со ссылкой на источник.

В браке Рапунцель и Дмитриенко за 5,5 лет было много ссор. Однажды жена даже вызывала полицию, обвинив мужчину в избиении.

Ранее сообщалось, что суд развел актера Ярослава Бойко и танцовщицу Рамуну Ходоркайте. Их союз существовал 23 года.

Источник фото:Freepik.com
Источник:StarHit
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