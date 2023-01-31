52-летний Ярослав Бойко развелся с женой ради неизвестной женщины

Суд расторг брак 52-летнего актера Ярослава Бойко с первой и единственной супругой, танцовщицей Рамуной Ходоркайте. Пара была вместе 23 года и воспитывала двоих детей.

Решение вынес мировой судья. В исковом заявлении не было никаких требований, кроме как о разводе: супруги не делили имущество.

Никого из супругов на заседании не было. Суд принял решение в отсутствие сторон.

Заявление о разводе подал сам Бойко. Паре было дано время на примирение, но оно не состоялось. На первом заседании Бойко не развели с женой, суд перенесли на 31 января.

Что стало причиной развода, точно неизвестно. Не исключено, что в жизни Бойко появилась некая женщина.

Ранее ему приписывали роман с актрисой Марией Порошиной. Также у актера были отношения с актрисой Евгенией Добровольской – в них родился внебрачный сын. Роман произошел, когда Бойко был женат на Ходоркайте, но в тот момент союз удалось сохранить.