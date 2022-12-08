Израильтянка Алла Пугачева собирается приехать в Россию

Певица Алла Пугачева, получившая гражданство Израиля и проживающая там длительное время, собирается в Россию. Соответствующей информацией располагает двойник Примадонны Даниил Калатура.

Пугачева может приехать в ближайшее время, точные даты неизвестны. Артистка проведет в Москве новогодние праздники.

По словам Калатуры, Пугачева «любит Россию» и обвинять ее в непатриотизме глупо.

Ранее сообщалось, что Пугачеву и ее супруга могут лишить гражданства Израиля. Основанием для этого является сокрытие факта крещения.