14:44, 08 декабря 2022
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Израильтянка Алла Пугачева собирается приехать в Россию
Певица Алла Пугачева, получившая гражданство Израиля и проживающая там длительное время, собирается в Россию. Соответствующей информацией располагает двойник Примадонны Даниил Калатура.
Пугачева может приехать в ближайшее время, точные даты неизвестны. Артистка проведет в Москве новогодние праздники.
По словам Калатуры, Пугачева «любит Россию» и обвинять ее в непатриотизме глупо.
Ранее сообщалось, что Пугачеву и ее супруга могут лишить гражданства Израиля. Основанием для этого является сокрытие факта крещения.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: