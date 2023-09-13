«Несли, как пушинку»: Лада Дэнс поблагодарила людей, которые вытащили ее из разбитой машины

Певица Лада Дэнс чуть не погибла 5 августа в результате автомобильной аварии. Звезде повезло — оказавшиеся на месте ДТП люди экстренно эвакуировали ее из покореженной машины и передали в руки медикам. Теперь исполнительница горячо благодарит своих спасителей.

Дэнс поделилась деталями едва не ставшего для нее смертельным инцидента в эфире шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1». Авария с участием звезды произошла на трассе в Подмосковье. Она и ее коллеги ехали на арендованной машине. В какой-то момент их автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, а после водитель увел его вправо.

К слову, за рулем был мужчина, которому, по словам Дэнс, она раньше доверяла. Однако после ДТП певица больше не уверена в этом человеке, так как он даже не выходит на связь.

Также исполнительница вспомнила о людях, которые оказались рядом в этот опасный для жизни момент. Она поблагодарила тех, кто вынул ее из машины, а потом нес, как пушинку.

«Они меня, как ангела, несли, как пушинку. Эти водители поливали меня водой, разговаривали и отвлекали… «Только не теряй сознание, пока скорая едет», — рассказала Дэнс, что слышала и ощущала в почти бессознательном состоянии.

Возвращаясь в разговоре с ведущим к моменту столкновения, певица отметила, что не была тогда пристегнута. Поэтому после удара она перелетела с заднего сиденья вперед. Получив травмы, Дэнс в начале ничего не поняла, все ее внимание сфокусировалось вокруг адской боли в теле.

Ранее исполнительница призналась, что видит каждую ночь сны про аварию. Ей с трудом приходится возвращаться к прежней жизни.