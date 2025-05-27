«Несла невообразимую чушь»: Гай Германика пригрозила судом Арбениной после ее речи на премии

Валерия Гай Германика пригрозила судом Диане Арбениной после ее речи на премии. Режиссер обратилась к певице в Telegram-канале.

В Москве состоялась кинопремия, на которой Диана была отмечена за роль в сериале Валерии «Обоюдное согласие». Поднявшись на сцену, певица заявила о ссоре с режиссером, назвала проект «полным недоразумением» и сообщила, что Валерия ни разу не была на съемочной площадке. Гай Германика возмутилась речью Арбениной и пригрозила ей судом, если не будет публичного опровержения.

«Она при всем кинематографическом сообществе несла невообразимую чушь. Не понимая, ни как делается кино, ни методы создания драмы. Это все тянет на оскорбление чести и достоинства. Если не будет публичного опровержения, того, что на площадке меня не было, того, что я отказала в дублере и того, что «все делают вторые режиссеры»», — высказалась знаменитость.

Валерия считает, что Диана обязана ей успехом в актерской сфере. По словам режиссера, после роли в ее проекте про певицу сняли документальный фильм, а саму Арбенину номинировали на призы.

На данный момент Диана не комментировала слова режиссера.

Ранее Гай Германика назвала «токсичной» Диану Арбенину и нецензурно о ней высказалась. Подробности читайте в этой новости.