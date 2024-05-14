«Несколько раз поджидал»: навязчивый поклонник напугал актрису Ланскую

Валерия Ланская снимается в кино с 2006 года. Актриса регулярно появляется и на сцене столичных театров. За это время у нее появилось много поклонников. Однажды знаменитость преследовал очень навязчивый фанат.

За актрисой следил мужчина: он караулил ее у разных театров и следил за расписанием Ланской.

«Несколько раз поджидал, следил за моим расписанием. Я это заметила и стала просить коллег проводить меня до машины. После этого „слежка“ прекратилась», — цитирует Ланскую Леди Mail.ru.

Знаменитость призналась, что у нее также есть хейтеры, которые порой ей пишут в соцсетях. Но актриса на них не обижается. По ее словам, далеко не всем можно угодить, и это абсолютно нормально. Но в самом начале своей карьеры Ланская близко к сердцу воспринимала негативные комментарии людей, недовольных ее профессиональными данными.

Актриса призналась, что со временем восприимчивость к критике снижается. Валерия старается обращать внимание на мнение важных для нее людей: близких и коллег.

В начале 2023 года Валерия объявила о серьезном заболевании. После рождения сына врачи выявили у нее диабет первого типа. По словам знаменитости, она по-философски относится к недугу. Ланская считает, что болезнь — это компенсация «за все прекрасное», что у нее имеется. Для артистки важнее всего, что ее сын здоров и радуется жизни. Знаменитость рассказала о жизни с диабетом.