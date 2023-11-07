«Болезнь ужасно неприятная»: Валерия Ланская раскрыла опасный диагноз

36-летняя актриса Валерия Ланская рассказала о жизни с серьезным заболеванием. Артистка поделилась откровением с порталом Леди Mail.ru.

В начале 2023 года Валерия объявила о серьезном заболевании. После рождения сына врачи выявили у нее диабет первого типа. По словам знаменитости, она по-философски относится к недугу. Ланская считает, что болезнь — это компенсация «за все прекрасное», что у нее имеется. Для артистки важнее всего, что ее сын здоров и радуется жизни.

«Болезнь ужасно неприятная. Она приносит много неудобств и эмоционально выматывает, но с этим можно жить», — высказалась актриса.

Несмотря на диагноз, Ланская не чувствует ограничения возможностей: она по-прежнему выходит на сцену и живет полноценной жизнью. При этом знаменитость отметила, что из-за выявленного недуга ей приходится чаще посещать врачей.

Артистка призналась, что долго не рассказывала о диабете из-за страха потерять работу. Кроме того, ей не хотелось вызывать жалость.

«Не хотелось вызывать жалость и соболезнования. А сейчас возникла потребность сказать, так как люди живут с этим», — резюмировала Валерия.

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