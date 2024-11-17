«Несколько раз подумают, кому сдавать жилье»: что сейчас происходит в сгоревшей квартире, где жила Инстасамка

Две недели назад в квартире на Тверском бульваре, которую снимала рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) случился пожар. Апартаменты до сих пор находятся в руинах, а хозяева заняты ремонтом. По словам соседей, певица не виновата в случившемся.

Возгорание возникло из-за неисправности камина и плохо работавшей вытяжки. В результате пострадало 65 кв. метров чердака и 15 кв. метров квартиры.

Музыканты поселились в доме И. М. Коровина, построенного еще в 1907 году. Здание представляет огромную историческую и культурную ценность. В 20-м веке там собирались известные поэты, а в советское время помещения отдали под коммунальные квартиры.

Новые жильцы не очень устраивали хозяев квартиры и соседей. Ребятам сразу сказали не двигать мебель, так как она может развалиться. Но молодежь все сделала по-своему. В первую же неделю разломали комод при перестановке — дочка хозяина устроила скандал и грозила выселением, но Инстасамка и ее муж заказали реставратора. Когда молодые люди обжились, они начали создавать музыку прямо в квартире, забывая закрыть изолирующую дверь. Их творчество было слышно на весь этаж, пишет mk.ru.

С жильцами разговаривали, но это не принесло эффекта. После их отъезда стало гораздо тише, говорят соседи.

В квартире плохо работала вытяжка, а камин в последнее время сильно нагревал воздух, но Зотеева не придала этому значения. Артистка включила камин и вышла из комнаты — проводка не выдержала и замкнула на уровне потолка. Так как в квартире была деревянная мебель, все вспыхнуло за секунды.

Квартира была застрахована, сейчас в ней идет ремонт.

«К Инстасамке и ее компании у владельцев претензий нет, но сестры теперь несколько раз подумают, кому сдавать жилье», — пояснили жильцы дома.

Напомним, сгоревшая квартира, в которой жила певица, принадлежит бывшей супруге депутата Госдумы Сергея Веремеенко.