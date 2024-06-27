«Несколько раз подпалила крылышки»: Ланская рассказала, свободно ли ее сердце

37-летняя актриса Валерия Ланская рассказала о предательстве близкого человека. Знаменитость затронула тему личной жизни в беседе с изданием StarHit.

В мае 2024 года в блоге Валерии появился пост о том, что человек должен нести ответственность за слова и поступки. Актриса призналась, что на откровения ее побудило предательство. По словам знаменитости, ей неприятно общаться с человеком, который противоречит сам себе.

«Есть кто-то и что-то, побудившее меня написать этот текст, но я не буду говорить, кто это и что за поступок… Просто я стала острее реагировать на то, когда люди в глаза говорят одно, за спиной — другое¸ а делают вообще полную противоположность тому, что было сказано», — высказалась Валерия.

Журналисты поинтересовались, свободно ли сейчас сердце Ланской. Однако актриса ушла от ответа. Она отметила, что «личное должно остаться личным».

«Не хочу больше обсуждать эту тему: уже несколько раз подпалила крылышки», — резюмировала знаменитость.

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