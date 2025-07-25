«Несколько прекрасных дней в Лондоне»: Алсу улетела из России после ликвидации бизнеса

Певица Алсу сообщила, что улетела из России. Исполнительница хита «Зимний сон» вышла на связь с поклонниками и призналась, что находится в Лондоне.

«Несколько прекрасных дней в Лондоне. Город, где прошла моя юность. Город, в котором я когда-то жила — долго, ярко, интересно! Школа, первые друзья, первые влюбленности... Все было таким настоящим, живым, полным эмоций», - разоткровенничалась Алсу.

Она отметила, что прогулялась по давно знакомым улицам и «словила странное чувство», будто из другого мира, где все это было родное.

«Лондон — ты навсегда в моем сердце. И сколько бы лет ни прошло, ты всегда будешь частью меня», - заключила певица.

Она также опубликовала снимок, на котором позирует в клетчатом топе-рубашке и джинсах возле красной телефонной будки.

Ранее сообщалось, что Алсу ликвидирует свой последний бизнес в России. Она 24 года владела концертным агентством. В 2023 году убыток компании составил 2,6 миллиона рублей. В тот же год фирме заблокировали счета.