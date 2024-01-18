Несколько правил: раскрыт секрет похудения актрисы Ирины Пеговой

Российская актриса Ирина Пегова запомнилась зрителям как обладательница пышных форм. После родов у звезды были серьезные проблемы с лишним весом, но ей удалось вернуться в форму.

В детстве Ирина была очень худой, но постепенно она начала поправляться. Лишние килограммы даже играли на руку молодой актрисе — зрителям нравились ее пышные формы.

Но во время беременности актриса поправилась еще сильнее, сбросить вес ей не удавалось и спустя три года после рождения дочери. После актриса все же пришла в форму и выработала для себя правила эффективного похудения, пишет NN.ru.

Прежде всего, нужно съедать небольшое количество еды за раз. Порция должна умещаться на ладони, а превышение нормы приведет к растягиванию желудка.

Также актриса советует есть медленно. Тщательное пережёвывание пищи помогает пищеварению. Кроме того, так человек понимает, что наелся.

Немаловажно пить достаточное количество чистой воды. Актриса считает, что девушки зря пренебрегают этим правилом, заменяя воду кофе или чаем.

По словам актрисы, утром нужно употреблять углеводы, а на ужин — белки. Есть лучше всего часто, но помаленьку, придерживаясь правила дробного питания.

Ранее Ирина Пегова перекрасила волосы в темный цвет и сделала короткую стрижку. Фанаты удивились новым образом звезды.