Кардинально изменившуюся Ирину Пегову перестали узнавать фанаты: как теперь выглядит актриса

Актриса Ирина Пегова решила начать новый год с обновленными имиджем. Она перекрасила волосы в темный цвет и сделала короткую стрижку, а результат преображения показала в личном блоге.

45-летняя артистка на протяжении долгого времени предпочитала поддерживать блонд. Со светлыми локонами фанаты видели ее во многих проектах. Но теперь, по всей видимости, им придется привыкать к новому образу кумира. Пегова решила пойти в салон и стать шатенкой. Также она немного укоротила длину волос, из-за чего у нее округлилось лицо.

В новом имидже Ирина появилась на публике только совсем недавно. Она посетила музей и запечатлела себя на фоне картин. В комментариях поклонники отметили, что она изменилась настолько, что ее буквально не узнать. Также многие подчеркнули, что актрисе следует вернуться обратно в блонд, если покраска не была необходимой для роли в очередном фильме или сериале.