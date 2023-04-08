«Дети не простят, и это будет расплатой»: что грозит Алле Пугачевой

Алла Пугачева, обосновавшаяся в Израиле с мужем-иноагентом и детьми от суррогатной матери, налаживает жизнь. Артистка сделала Лизе и Гарри двойное гражданство и стремится к их беспечному будущему.

9-летние близнецы ходят в израильскую школу и даже подружились с местными ребятами. На днях Пугачева выставила видео, где дети танцуют с ровесниками.

«Куда уходит детство? В какие города? В Израиль! Вот это да!» — написала под публикацией Примадонна.

Однако не все поддержали слова певицы. Многие убеждены, что счастливая жизнь скоро закончится, а бумеранг возмездия вернётся.

«Израиль навсегда останется для вас и ваших детей иллюзией», «Придет время, и дети не простят вас. Это будет расплатой за ваше предательство и трусость!» — гневно высказались комментаторы.

Ранее мы писали, что 73-летняя Алла Пугачева удивила публику своим танцем.