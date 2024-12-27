«Несколько месяцев как тебя нет»: беременная невестка Валерии сообщила о горе в семье

Беременная невестка певицы Валерии сообщила о случившемся в семье горе. Лиана вышла на связь с поклонниками в слезах и рассказала о смерти любимого питомца. У девушки 15 лет жила собака породы йорк.

Супруга Арсения Шульгина рассказала, что питомца не стало несколько месяцев назад, но она смогла рассказать об этом только сейчас. Лиана увидела в телефоне фото собаки и решила поделиться эмоциями с подписчиками, которым рассказывает о своей жизни.

«Уже несколько месяцев как тебя нет», – начала девушка.

Лиана призналась, что йорк подарил им 15 лет счастья, был очень умным и добрым. Собаку ей подарила мама.

«Я долго не могла собраться с мыслями и поделиться этой новостью, пообещала себе, что расскажу, когда смогу говорить об этом спокойнее, когда перестану плакать, видя йорков. Очень больно терять любимого питомца», – добавила невестка Валерии.

Сейчас девушка беременна и старается сохранять позитивный настрой. В следующем году у нее с Арсением появится второй ребенок, роды должны быть в конце зимы – начале весны. Родители даже устроили гендер-пати и узнали, что у них будет мальчик. У них уже есть дочь по имени Селин.

Ранее мы писали о том, что Анатолий Цой рассказал о неожиданном пополнении в семье. Он завел двух крольчат.