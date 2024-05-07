Блогер Курбан Омаров вступился за молодую невесту после критики подписчиков. Об этом стало известно из Telegram-канала Омарова.

Накануне Омаров в очередной раз похвастался молодой возлюбленной, выложив ее снимки в своем блоге. Он заявил, что «натуральная красота прекрасна». Впрочем, подписчики не оценили этого и заявили, что секрет красоты кроется в возрасте девушки — ей всего 23 года.

«Еще бы десятилетнюю выбрал и показал, как прекрасна натуральная красота. Ну, смешно, вы-то взрослый, такое подписывать. Свою ровесницу выберете и так подпишите, вот это реально будет прекрасно», — написали ему в комментариях.

Омарова разозлили хейтеры — он решил встать на защиту девушки и выложил снимки одной из тех, кто раскритиковал пост блогера.

«Вот, кстати, один из примеров. Человек подумал, что красота именно в молодости, но зайдя в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), я понял почему её так бомбануло, как и всех остальных успешных, любимых и любящих жён», — написал он.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина прилетела в Нью-Йорк ради встречи с братом экс-супруга.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.