«Несколько лет стерты за несколько часов»: последняя жена Александра Малинина вышла на связь с признанием

Последняя жена Александра Малинина Эмма пережила настоящий стресс. О произошедшем она рассказала в социальных сетях.

«Не могу передать словами, как неприятно видеть, что кто-то на твоих глазах хозяйничает у тебя в профиле…», - сообщила супруга Малинина, говоря о взломе страницы в соцсетях.

Она сравнила случившееся с ограблением – и в том и другом случае переживаешь одинаковый стресс. Малининой жалко, что много постов и текстов удалены.

«Несколько продуктивных лет буквально стерты за несколько часов», - пожаловалась она.

Несмотря на всю горечь происходящего, Малинина смогла «вовремя обнаружить и остановить мошенников». Женщина предупредила, что «никогда легко не сдается».

Ранее 60-летняя Эмма Малинина смыла макияж и показала лицо без фильтров.