60-летняя супруга Александра Малинина смыла макияж и показала лицо без фильтров

60-летняя Эмма Малинина постоянно восхищает своих поклонников внешним видом. Подписчики ее блога оставляют лестные комментарии почти под каждым постом, в которых говорят, насколько она свежо и молодо выглядит. Сама супруга популярного исполнителя признавалась, что ее секрет борьбы со старением прост – крепкое физическое и ментальное здоровье, а также уход.

В новой публикации в социальной сети Эмма показала пользователям, как выглядит в 60 лет без фильтров и макияжа. Сфотографировала бизнесвумен дочь в одном из ресторанов Лондона. Подписчики Малининой отметили, что она прекрасно выглядит и пожелали ей крепкого здоровья и благополучия.

«Красавица», «Просто красотка», «Что может быть лучше натуральной красоты!», «Дело не только в деньгах! Это больше – о любви и желании хорошо выглядеть», - оставляли комментарии поклонники.

Отметим, что красота и молодость Эммы Малининой – это результат больших усилий. Она следит за питанием, занимается спортом и постоянно ухаживает за кожей и волосами. По признанию супруги музыканта, стареет человек, когда начинает чувствовать себя таковым. А пока в мыслях ты 20-летний, то и внешность будет соответствующая. Сама врач-гинеколог старается жить с «драйвом», что не только развивает мозг, но и сохраняет активность в сексуальной жизни.

Ранее в социальных сетях Эмма Малинина высказалась на тему пластических операций ради мужчины.