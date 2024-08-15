Гарик Харламов опубликовал фото со свадьбы с Ковальчук: позировали втроем

Юморист Гарик Харламов опубликовал фото со свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук. На кадрах молодожены обнимались и выглядели счастливыми. Своими чувствами они поделились в соцсетях.

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, артисты полюбили друг друга и сыграли торжество, куда пригласили множество звездных друзей. Официальные фотографии с мероприятия появились в соцсетях. На них 43-летний Харламов позировал в классическом черном костюме, белой рубашке, но без галстука и в белых кедах. Он отказался от очков для зрения, но на некоторых снимках был в солнцезащитных очках.

Катерина выглядела элегантно в минималистичном наряде – она выбрала классическое белое платье, собрала волосы, надела фату и белый ободок. На ней было минимум аксессуаров и макияжа. Позже влюбленные сменили наряды.

«Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы!» — написал в личном микроблоге юморист.

Гарик поблагодарил фотографов и отметил, что фото получились очень красивыми. На кадрах рядом с ними позировал актер Сергей Бурунов, который выступил в роли регистратора брака.

Напомним, что пара сыграла свадьбу 7 августа в закрытом элитном поселке. Среди присутствующих были звезды шоу-бизнеса и родные влюбленных – всего 50 человек. При этом Гарик и Катерина официально расписались в июне, а сейчас решили устроить праздник для близких.

Ранее мы писали о том, почему юморист Гарик Харламов на самом деле развелся с актрисой Кристиной Асмус. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» разобрала отношения и громкое расставание звезд.